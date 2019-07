Sommerkino in Emmaus

Langenhagen. Am Mittwoch, 24. Juli, geht es im Sommerkino der Emmauskirche um die junge Paula, die um 1900 davon träumt, Malerin zu werden. Sie widersetzt sich den Wünschen ihrer Familie und den Konventionen der Zeit und zieht nach Worpswede.

Dort schließt sie sich einer Gruppe von Künstlern an, die die gängigen Regeln der Ästhetik außer Kraft setzen-den Expressionisten. In der Bildhauerin Clara Westhoff und dem Dichter Rainer Maria Rilke findet sie gute Freunde, in dem Landschaftsmaler Otto Modersohn einen Seelenverwandten, der schließlich ihr Ehemann wird. Beginn ist wieder um 20 Uhr in der Emmauskirche, bereits um 19 Uhr öffnet der Weingarten vor der Kirche.

Eintritt ist frei, Spenden aber gern gesehen.