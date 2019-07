Sommerkino in Emmaus

Langenhagen. Als die Abiturienten Theo und Kurt im Jahr 1956 von West-Berlin in die DDR zurückkehren, haben sie schockierendes zu berichten. Sie haben Bilder vom ungarischen Volksaufstand gesehen und animieren daraufhin ihre Klassenkameraden zu einer Schweigeminute, welche sie im Geschichtsunterricht abhalten.Die auswirkungen ihrer Aktion haben sie dabei völlig unterschätzt: Der Bildungsminister wird auf die Jugendlichen aufmerksam und erklärt sie zu Staatsfeinden.

Der Film startet um am Mittwoch, 7. August, um 20 Uhr in der Kirche, bereits ab 19 Uhr gibt es im Weingarten vor der Kirche Wein und antialkoholische Getränke sowie Knabbereien. Der Eintritt ist frei, die Emmausgemeinde freut sich aber über Spenden.