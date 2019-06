Sommerkonzert in Emmaus

Langenhagen. Am Sonntag, 7. Juli, lädt der Chor der Emmauskirche Langenhagen um 18 Uhr zu einem Konzert mit dem Titel Tantum ergo ein.

Geistliche Chormusik der Romantik steht dieses Mal auf dem Programm. Alle Werke zeichnen sich dabei durch wunderschöne eingängige Melodien und Harmonien aus. Einer der berühmtesten englischen Komponisten ist in dieser Programmauswahl Edward Elgar (1857-1934). Der Name dieses Komponisten dürfte vielen Zuhörern vertraut sein, da sein „Pomp & Circumstance March No. 1“ zum Beispiel jährlich bei den „Last Night of the Proms“ aufgeführt wird.

Seine Drei Marianischen Gesänge werden umrahmt von zwei weiteren wunderschönen Motetten von John Stainer (1840-1901) und Charles Hubert Hastings Parry (1848-1918).

Die Franzosen werden musikalisch vertreten durch Camille Saint-Saëns (1835-1921), bekannt durch seine Komposition „Karneval der Tiere“, Louis Vierne (1870-1937), Charles-Marie Widor (1844-1937), Déodat de Sévérac (1872-1921) und Théodore Dubois (1827-1924). Unter anderen Kompositionen gibt es eine Gegenüberstellung verschiedener klangschöner Vertonungen des lateinischen Textes Tantum ergo. Der Hymnus Tantum ergo umfasst die letzten beiden Strophen des vom hl. Thomas von Aquin verfassten Hymnus Pange lingua. Ergänzt wird das Konzertprogramm durch zwei wunderschöne Solowerke für Sopran und Orgel, die auch den meisten Zuhörern bekannt sein dürften: Pie Jesu aus dem Requiem, op. 48 von Gabriel Fauré (1845-1924) und Panis angelicus aus der „Feierlichen Messe“ von César Franck (1822-1890).

Die Ausführenden sind: Barbara Rotering – Sopran; Chor der Emmauskirche Langenhagen; Ryoko Morooka – Orgel; Leitung: Barbara Rotering. Der Eintritt beträgt 15 Euro (Schüler/Studenten zehn Euro). Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Die Abendkasse ist ab 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.emmauschor.de.