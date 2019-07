Sommerpokal

Engelbostel. Vor der Sommerpause ringen die Mitglieder des Schützenvereins Engelbostel um den Jens-Brokmann-Sommerpokal. Geschossen wird mit dem Luftgewehr. Gewertet werden die beiden besten Teiler. Die Jugend beginnt am Donnerstag, 18. Juli um 18 Uhr. Anschließend treten die Damen an. Am Freitag, 19. Juli, ab 19.30 Uhr schießen die Herren um den begehrten Pokal. Zum Abschluss der Schießsaison findet nach der Siegerehrung ein gemeinsames Essen satt.