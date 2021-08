Sommertour

Godshorn (ok). Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, besucht bei seiner Sommertour am Montag, 30. August, die Streuobstwiesen in der Straße "Am Moore" in Godshorn. Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung wird über den Werdegang des Projektes berichten. Außerdem wartet auf die Besucher eine Vorführung des Imkers Ralf Damerow.