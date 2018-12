Sonnencafé

Langenhagen. Im Dezember findet am Mittwoch, 12. Dezember, im Mehrgenerationen-Haus in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr das Sonnencafe statt. Alle, die gerne am Nachmittag einkehren, bei leckerem selbst gebackenen Kuchen und Kaffee mit netten Menschen ins Gespräch kommen möchten, sind herzlich eingeladen. Informationen erhalten Interessierte unter Telefon (05 11) 72 11 35 oder einfach vorbeikommen von Montag bis Freitag von 9.30 bis 12 Uhr.