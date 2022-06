Sonnenschirm brennt

Langenhagen (ok). Ein Vandale setzte nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Sonnenschirm im Außenbereich eines Cafés am Bahnhofsplatz in Brand. Das Feuer war bei der Entdeckung bereits gelöscht, der Schirm fast vollständig abgebrannt. Zwei Stühle wurden leicht beschädigt, die Schadenshöhe liegt bei 800 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.