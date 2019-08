Sonntag-Radtour am Deister

Langenhagen. 300 Höhenmeter geht's bei dieser Radtour auf unterschiedlichen Weg-Belägen hinauf zur Mittags-Einkehr in der "Holzmühle", so dass schon etwas Kondition auf dieser insgesamt 40 Kilom,eter langen Radtour am "Kleinen Deister" erforderlich ist. Der ADFC Langenhagen lädt alle Gäste und seine Mitglieder mit Rad beziehungsweise E-Rad ein: Treffpunkt ist am Sonntag, 11. August, um 9:30 Uhr am Bahnhof Langenhagen-Mitte, zunächst zur Fahrt mit der S-Bahn nach Springe. Die Mitfahrt bei der folgenden abwechslungsreichen ADFC-Radtour ist kostenfrei. Die Rückfahrt erfolgt auch wieder mit der S-Bahn: Bahnfahrten auf eigene Kosten. Mehr Informationen unter www.ADFC-Langenhagen.de.