Sonntag starten die Hofkonzerte

Langenhagen (kr). Die Reihe der Jazz-Frühschoppen 2019 beginnt am Sonntag, 30. Juni, im Rathaus-Innenhof. Das erste von insgesamt zehn Konzerten bestreitet die „Bigband des Gymnasiums Berenbostel“, eine famose Band, die sich mit ihren ebenso so frischen wie anspruchsvollen Auftritten längst große Sympathien erspielt hat. Die Auftritte laufen von 11 bis 14 Uhr, Zugaben sind durchaus an der Tagesordnung. Horst-Dieter Soltau, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins „Cultour & Co.“ ist sich sicher, „dass auch die Saison 2019 ein voller Erfolg wird“. Die Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Umsonst & draußen“ findet nun schon zum 29. Mal statt und hat unzählige Fans in der gesamten Region.