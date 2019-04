Sonntagscafé

Langenhagen. Das nächste Sonntagscafé im Mehr-Generationen-Haus Langenhagen findet am Sonntag, 5. Mai, in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Einfach vorbeikommen und die Kaffeezeit mit selbst gebackenem Kuchen bei und netten Gesprächen genießen. Die Gastgeberin wird Interessierte gerne auch über die weiteren Angebote informieren. Infos unter Telefon (05 11) 72 11 35 oder über facebook oder an der Konrad-Adenauer-Straße 15d

Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr.