Sonntagscafé

Langenhagen. Im Mehr-Generationen-Haus-Langenhagen findet am ersten Advent, am 1. Dezember, in der Zeit von 14.30 bis 16.30 das beliebte Sonntagscafé statt. Einfach vorbeikommen und die Kaffeezeit mit selbstgebackenem Kuchen und netten Gesprächen genießen.