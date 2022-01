Sonntagsimpfen geht weiter

Langenhagen. Die Bilanz kann sich sehen lassen: An den vergangenen sechs Impfsonntagen der Johanniter in Langenhagen kamen 3.194 Mitbürger, um sich eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung gegen Corona abzuholen. "Freude und Dankbarkeit waren bei vielen deutlich zu spüren", sagt Sebastian Hochgräfe, Zugführer des siebten Einsatzzuges des Nordhannoverschen Ortsverbandes. Aus diesem Grund werden die Johanniter am nächsten Sonntag, 16. Januar, von 9.30 bis 17 Uhr wieder im Jugendzentrum am Langenforther Platz 1 impfen. Wie gewohnt gibt es das Vakzin von BioNTech für Menschen unter 30 sowie Schwangere und Stillende, für alle anderen ist der Impfstoff von Moderna vorgesehen. Die Entscheidung trifft letztlich der Arzt vor Ort. Die Boosterimpfung ist drei Monate nach der letzten Corona-Impfung möglich.