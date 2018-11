Souverän

Engelbostel. In der ersten Runde um den Sportbuzzer-Pokal spielte die D-Jugend (jüngerer Jahrgang) des MTV Engelbostel-Schulenburg groß auf. An zwei Wochenenden wurde in der Krähenwinkeler Sporthalle gespielt.Die Mannschaft um Trainer Rene Krems blieb ungeschlagen. Alle Spiele wurden souverän gewonnen. Torverhältnis 28:1 und somit die nächste Pokalrunde.