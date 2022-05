SoVD in Steinhude

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Nach Steinhude fährt der SoVD Krähenwinkel/Kaltenweide am Mittwoch, 15. Juni, Abfahrt am Feuerwehrgerätehaus Kaltenweide ist um 10 Uhr, am DGH Krähenwinkel um 10.15 Uhr und am Stadtbahnhof CCL um 10.25 Uhr. Die Rückfahrt ist für 15 Uhr angesetzt. Bitte an Masken und Impfausweis denken, Gäste sind herzlich willkommen. Der Preis liegt bei 18 Euro und wird im Bus bezahlt. Anmeldungen und Infos bei Dagmar Steinmeyer unter der Telefonnummer (0511) 21 56 57 57 oder bei Anita Jacob unter (0511) 73 19 31.