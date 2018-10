SoVD-Info

Langenhagen. Die nächste Info-Veranstaltung des SoVD Langenhagen findet am Donnerstag, 25. Oktober, ab 15 Uhr im Café Wintergarten. Und: Wer sich zur Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel anmelden möchte, kann dies auch am Donnerstag, 25. Oktober, tun. Die Weihnachtsfeier startet am Dienstag, 4. Dezember, um 16.30 Uhr. Um 18.30 Uhr wird sie mit dem Dorfgemeinschaftshaus beliebten Gänseessen fortgesetzt.