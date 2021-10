SoVD-Tagesfahrt

Langenhagen. Der SoVD Langenhagen startet am Donneratag 14. Oktober, an der Bushaltestelle am CCL zu seinerletzten Tagesfahrt in diesem Jahr. Es geht nach Hameln, dort sind die Reisenden etwa zwei Stunden mit dem Schiff auf der Weser unterwegs inklusive Mittagessen. Um 14.45Uhr besichtigen die Besucher die Porzellanmanufaktur Fürstenberg. Kaffee und Kuchen gibt es in den Weserbergterrassen. Teilnehmer müssen sich vorher telefonisch anmelden (015 226 400 118). Mitglieder zahlen 50 Euro, Gäste 60 Eiuro. Es gelten die aktuell gültigen Hygieneregeln.