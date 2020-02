Soziale Projekte

Langenhagen (ok). Um soziale Projekte in Argentinien und Uruguay geht es am Dienstag, 11. Februar, zwischen 18.30 und 20 Uhr im FrauenTreff im Mehr-Generationen-Haus. Gisela Köbberling lädt zu Powerpoint-Vortrag und Gespräch ein.