Spannung lösen und Energie tanken

Langenhagen. Ein bunter Tag bei der VHS Langenhagen bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus unterschiedlichen Elementen, die Blockaden lösen und Energie in Fluss bringen können. Die Palette reicht von Qi Gong, Atem- und Entspannungsübungen über rhythmische Bewegung und wohltuender Handmassage. Sie führen zu einem bewussteren Körpergefühl und zu mehr Wohlbefinden. Das Seminar findet am Sonnabend, 20. Oktober, von 9.30 bis 15 Uhr im Bildungszentrum Eichenpark statt. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter der Telefonnummer (0511) 7307-97 04.