Spargelausflug mit Abstecher zum Deutschen Erdölmuseum

Wiesenau. Am Donnerstag, 16. Mai, bietet der Verein win einen Ausflug zum Spargelhof Heuer nach Fuhrberg an und möchte vor allem eins: Der Stange an den Kopf. Doch nicht nur ein leckeres Mittagessen steht auf dem Programm, sondern ein Besuch im Deutschen Erdölmuseum in Wietze ist geplant.

Die „Silber-Tour“ richtet sich besonders an Menschen im höheren Alter, die sich einen ruhigen Ausflug in die nähere Umgebung wünschen. Der erste Halt wird das Deutsche Erdölmuseum in Wietze sein. Dort werden die Teilnehmer bei einer Führung viel Wissenswertes über das „schwarze Gold“ erfahren. Im Anschluss geht es weiter nach Fuhrberg. Dort ist dann bereits der Tisch für alle gedeckt und die Teilnehmer können den leckeren Spargel der Familie Heuer genießen. Wer mag kann dann noch im Hofladen einige Produkte rund um den Spargel und die Erdbeere kaufen. Im Anschluss geht es zurück nach Langenhagen/Wiesenau.

Programm/in den Kosten enthalten: Abfahrt 9 Uhr am Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, Ankunft in Wietze, 10 Uhr Führung im Deutschen Erdölmuseum, im Anschluss Abfahrt nach Fuhrberg zum Spargelhof Heuer, 12.30 Uhr Spargelessen (Spargel, Kartoffeln, Schinken und Schnitzel mit Butter oder Soße, ein Kaltgetränk inklusive), 14.45 Uhr Abfahrt nach Langenhagen/Wiesenau, 15.30 Uhr Ankunft am Quartierstreff Wiesenau. Kosten inklusive Fahrt mit dem Reisebus, Eintritt und Führung und Mittagessen

Erwachsene 25 Euro, win-Mitglieder zahlen 20 Euro.

Anmeldeschluss ist der 9. Mai. Anmeldungen können in der Hauptstelle der KSG Hannover GmbH, Auf der Dehne 2c, 30880 Laatzen, in den Außenstellen vor Ort oder im Quartierstreff Wiesenau abgegeben werden. Die Plätze sind begrenzt.