Spargelessen

Godshorn (ok). Der CDU-Ortsverband startet am Donnerstag, 23. April, um 18 Uhr vom Le-Trait-Platz in Godshorn mit einem Bus zum Spargelessen nach Fuhrberg. Rückkehr ist gegen 22 Uhr. Für Mitglieder des CDU-Ortsverbandes ist die Hin- und Rückfahrt im Bus kostenlos; Nicht-Mitglieder zahlen acht Euro. Anmeldungen bitte bis spätestens 15. April bei Heinz Mahlberg unter der Telefonnummer (0511) 78 45 66 oder unter h.mahlberg@gmx.de. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten.