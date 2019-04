Spargelessen der CDU

Engelbostel/ Schulenburg. Zur Mitgliederversammlung des CDU Ortsverbandes Engelbostel/ Schulenburg lädt die Vorsitzende Heike Haster alle Mitglieder und Interessierte ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 8. Mai, in der Sattelkammer am Klusmoor um 19 Uhr statt. Vorstandswahlen, Berichte und eine besondere Ehrung für jahrzehntelange Mitgliedschaft stehen auf der Tagesordnung. „Im Anschluss findet unser traditionelles Spargelessen statt“ so Haster. Anmeldungen nimmt Heike Haster telefonisch oder per mail entgegen unter (01 71) 2 82 82 27 oder siegfriedundheike.haster@t-online.de entgegen. Es wird ein Kostenbeitrag

von zwanzig Euro erhoben.