Spargelessen satt

Schulenburg. Für Sonnabend, 11. Juni, lädt das DRK Schulenburg seine Mitglieder zum Spargelessen satt in Tina´s Stuben in Rothenuffeln ein.

Es gibt ein Unterhaltungsprogramm und im Anschluss Kaffee und Kuchen. Gäste sind willkommen. Abfahrt des Busses ab 10.15 Uhr an den bekannten Haltestellen. Die Kosten betragen 20 Euro. Anmeldung bitte bis zum 4. Juni bei Waltraud Lammers unter der Telefonnummer (0511) 78 19 19. Bitte auch den Anrufbeantworter benutzen.