Sparta trifft sich

Langenhagen (ok). Ehrungen, Berichte und Neuwahlen stehen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des DJK Sparta Langenhagen am Freitag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr im Clubheim an der Emil-Berliner-Straße. Vorgestellt wird auch der Haushalt. Anträge schriftlich bitte bis zum 30. April.