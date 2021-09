Spaß und exotische Sounds

"Dance Fit" startet am Donnerstag, 7. Oktober

Langenhagen (ok). Dynamisch, begeisternd und effektiv: Bei Tanz-Fitness-Workout kann Jeder mitmachen - egal, ob Jung oder Alt und auf jedem Niveau. Stress und überflüssige Pfunde werden mit viel Spaß und bei exotischen Sounds einfach weggetanzt. Der Mix aus Tanz- und Intervalltraining verbessert die Körperstabilität und Koordination. Der neue Kursus "Dance Fit" startet am Donnerstag, 7. Oktober und läuft immer donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr in der Sporthalle der IGS an der Konrad-Adenauer-Straße. Treffen ist am 7. Oktober vor dem Eingang der Sporthalle. Es gibt zwei Optionen: zehn Termine für 60 Euro oder Vereinszugehörigkeit.