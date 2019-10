Spatenstich im Dezember

Bauarbeiten für expert-Neubau haben begonnen

Godshorn. Jetzt haben auf dem Grundstück Bayernstraße 6, das direkt an die expert-Zentrale grenzt, die Vorarbeiten für den Neubau der Logistik begonnen. Der Spatenstich für das neue Gebäude soll noch im Dezember dieses Jahres erfolgen.Im vergangenen Jahr hatte expert das Grundstück Bayernstraße 6 in Godshorn erworben, um hier eine neue leistungsstarke Logistik zu errichten. Das auf dem Areal befindliche Bestandsobjekt wurde inzwischen bereits vollständig entkernt – seit gestern laufen nun die Rückbauarbeiten der noch verbliebenen Gebäudereste. Edwin ten Voorde, Geschäftsbereichsleiter Logistik bei expert, ist mit dem Verlauf der bisherigen Arbeiten zufrieden: „Wir liegen gut im Zeitplan, so dass der Spatenstich für das neue Logistikgebäude voraussichtlich noch im Dezember erfolgen kann.“ Die neue expert-Logistik wird über eine operative Gesamtfläche von 13.500 Quadratmetern und eine zusätzliche Bürofläche von rund 2.600 Quadratmetern verfügen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für 2021 geplant.