SPD informiert über Digitalisierung

Langenhagen. Die SPD-Langenhagen informiert am Montag, 2. September, um 19 Uhr in der Teestrebe der IGS-Langenhagen über das Thema Digitalisierung. Als Referenten konnte von der IGM Dr. Frederic Speidel gewonnen werden. Dr. Frederic Speidel ist Bezirkssekretär bei der IG Metall Bezirksleitung Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Arbeitsbereiche: Neue Beschäftigtengruppen für die IG Metall, Tarifpolitik, Strukturwandel. Die Digitalisierung wird unsere Welt nachhaltig verändern, sei es privat oder im beruflichen Umfeld. Wie können wir uns als 'Normalbürger', als Arbeitnehmer und als Unter­nehmer darauf vorbereiten? Diese und ähnliche Fragen sollen erörtert werden Die SPD Langenhagen freut sich natürlich auch auf die Teilnahme von interessierten Bürgern. Treffen dazu ist am 2. September von 19 bis 21 Uhr in der Teestube der IGS Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 19. Über eine große Teilnahme und einen regen Meinungsaustausch würde sich die SPD freuen.