SPD-Vorstand einstimmig wiedergewählt

Jahreshauptversammlung der Sozialdemokraten

Langenhagen. Jetzt fand die Jahreshauptversammlung der Mitglieder der SPD Abteilung Langenhagen im Bürgersaal der KiTa Brinker Park statt. Nach den Grußworten von Regionspräsident Steffen Krach, Bundestagsabgeordneter Rebecca Schamber und Landtagskandidat Tim Julian Wook folgte die Mitgliederehrung. Unter anderem wurden Gudrun Sellmann für 25 Jahre und Heike Hartung für 45 Jahre Mitgliedschaft geehrt. „Bedauerlicherweise waren alle anderen Jubilare an diesem Tag verhindert, teils durch Krankheit oder auch Urlaub. Aber alle erhalten nachträglich ihre Urkunden und Ehrennadeln“ versichert der alte und neue Vorsitzende Frank Stuckmann. Denn an diesem Tag gab es turnusmäßig auch Neuwahlen. Frank Stuckmann wurde hier als Vorsitzender ebenso einstimmig bestätigt, wie Cornelia Lütge und Sven Seidel als Stellvertreter. Als Trio führen sie die Abteilung gemeinsam nun bereits seit rund zwölf Jahren. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Ole Westerholz als Kassierer. Komplettiert wird der geschäftsführende Vorstand durch die neue Schriftführerin Elke Zach, die Andrea Kirsch ablöst. Auch diese beiden erhielten das einstimmige Votum der Mitglieder. Als Beisitzer fungieren für die nächsten zwei Jahre: Marianne Djavadi, Fabian Dörrie, Maria Engfer-Kersten, Julia Frehse, Thomas Seidel, Dieter und Gillian An Kuhn.