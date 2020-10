Spende mit Currywurst

Godshorn (ok). Es ist die Premiere für den neuen Vorstand des DRK Godshorn um die neue Ortsvereins-Chefin Nicole Blonski. Für Montag, 12. Oktober, lädt das Rote Kreuz im Westen Langenhagens zur Blutspende ein. Termin für den Aderlass ist am nächsten Montag zwischen 16 und 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg. Auf allle Spendewilligen wartet eine leckere Currywurst mit Pommes frites.