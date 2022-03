Spenden an der IGS Süd

Langenhagen (ok). Wer den Menschen in der Ukraine helfen möchte, hat jetzt auch an der IGS Süd Gelegenheit dazu. Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 9 Uhr und zwischen 15 und 16 Uhr sowie Freitag nur morgens von 7.30 bis 9 Uhr werden am Haupteingang Spenden entgegengenommen..