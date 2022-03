Spenden für die Ukraine

Langenhagen (wal). Die Unicef-Arbeitsgemeinschaft sammelt am Sonnabend, 12. März, von 11 bis 13 Uhr an einem Stand im CCL-Altbau neben Presso Geldspenden für die Opfer des Ukraine-Krieges. „In die Spendendose passen auch Scheine“, sagen die Ehrenamtlichen Petra und Rainer Lohse und werben so darum, sich großzügig zu zeigen. Wer eine Spendenbescheinigung erhalten möchte, kann vor Ort einen Zettel mit der Unicef-Kontonummer erhalten. Am Stand gibt es auch neue Unicef-Grußkarten.