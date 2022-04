Spenden für die Ukraine

Langenhagen (ok). Wochentag und Datum sind in einem Artikel auf der Titelseite in der ECHO-Ausgabe vom 16. April durcheinandergeraten.. Der Wirtschaftsklub und der Förderverein Städtepartnerschafts- und Freundschaftskomitee Langenhagen (SFL) wollen für die Südwest-Ukraine sammeln. Spenden werden im SFL-Vereinsheim im Gleisdreieck in Krähenwinkel entgegen genommen. Und zwar am Donnerstag, 28. April, und Freitag, 29. April, jeweils zwischen 16 und 20 Uhr.