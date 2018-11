Spenden macht Freude

Aktionen an der IGS am 17. und 20. November

Langenhagen. Die Seminarfachgruppe aus dem 13. Jahrgang an der IGS Langenhagen ruft zum Spenden auf. Im Rahmen ihrer Projektarbeit „Aus Liebe zum Menschen: Spenden“ organisieren die Schülerinnen eine Spendenaktion in Kooperation mit der DRK Kleiderstube Engelbostel. Gemeinsam wollen sie die Botschaft setzen, dass mit kleinen Hilfen viel erreicht werden kann. Gesammelt werden Kleidung, Spielzeugwaren, Küchenzubehör (etwa Geschirr), Schulsachen und Bücher. Stattfinden soll die Aktion am Sonnabend, 17. November, von 13 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz Langenhagen und am Dienstag, 20. November, von 15 bis 18 Uhr im Aulavorraum der IGS. Die Seminarfachgruppe bedankt sich im Voraus bei allen Beteiligten.