Spendenstopp in Kleiderkammer

Ehrenamtliche bereiten "Nahtstelle" auf warme Jahreszeit vor

Langenhagen. Die Kleiderkammer „Nahtstelle“ der Johanniter in Langenhagen nimmt bis einschließlich 15. April keine Sachspenden an. Die Ehrenamtlichen nutzen die Pause, um die Kleiderkammer auf den bevorstehenden Frühling und den Sommer vorzubereiten. Ab dem 16. April sind die Ehrenamtlichen wieder zu den bekannten Öffnungszeiten in der „Nahtstelle“, Am Pferdemarkt 84, anzutreffen. Diese sind dienstags, mittwochs und donnerstags, jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie 16.30 bis 18.30 Uhr, und jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr. Abgesehen von Sachspenden können Bürger die „Nahtstelle“ mit einer Kleiderbügelpatenschaft unterstützen. Mehr Informationen gibt es unter www.johanniter.de/langenhagen.