Sperrung der Hans-Böckler-Straße

Langenhagen. Die Hans-Böckler-Straße ist am Sonntag, 12. Dezember, zwischen Gieseckenkamp und südlichem Ende, Wendehammer, gesperrt. In diesem Abschnitt soll die neue Deckschicht eingebaut werden. Die Fahrbahn darf anschließend weder von Fahrzeugen befahren noch betreten werden. Bereits Montag, 13. Dezember, wird der Straßenabschnitt spätestens ab den sehr frühen Morgenstunden wieder freigegeben; die Adressen, Handel und Gewerbetreibende sind damit ab Montag wieder mit Kraftfahrzeugen erreichbar.

Mit dem Einbau der neuen Deckschicht sind die Arbeiten im ersten Teil des Ausbaus der Hans-Böckler-Straße nahezu abgeschlossen. Die noch verbleibenden Arbeiten können durchgeführt werden, ohne dass dafür der Verkehr gravierend eingeschränkt werden muss.

Die Baustelle wechselt anschließend in den zweiten, nördlichen Teil. Er reicht von der Einmündung Gieseckenkamp bis zur Kastanienallee. Dort soll die Fahrbahn ebenfalls entsprechend dem Baufortschritt halbseitig gesperrt werden; der Verkehr wird mithilfe mobiler Ampelanlagen an der Baustelle vorbeigeleitet.