Sperrung im Bereich Oertzeweg

Fahrbahnsanierung wird vorbereitet

Langenhagen. Die Kreuzung Erich-Ollenhauer- und Hindenburgstraße wird am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. September, gesperrt, weil die Fahrbahn des Oertzewegs saniert wird. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie führt über Bothfelder Straße, Kurt-Schumacher-Allee und Emil-Berliner-Allee. Der Oertzeweg erhält in zwei Straßenabschnitten neue Asphaltdecken. Es sind der von der Erich-Ollenhauer-Straße nach Osten führende (zur Oertzeweg-Kreuzung) sowie der in dem Bereich der Hausnummern 2 bis 16 sowie 1 bis 5.Die von der Stadtverwaltung beauftragte Firma beginnt am Mittwoch, 22. August, die Deckenerneuerung vorzubereiten. Indem sie die Entwässerungsrinnen punktuell repariert und fehlende Absenkungen in den Bereichen der Übergänge herstellt. Dafür reicht es aus, die Fahrbahn im jeweiligen Bauabschnitt einzuengen.Der Asphalt wird voraussichtlich von Mittwoch bis Freitag, 5. bis 7. September, eingebaut. Dafür werden die Abschnitte entsprechend dem Baufortschritt gesperrt. Die Erreichbarkeit der Paracelsus Klinik ist während der Bautätigkeiten gewährleistet. Im Nachgang werden noch die notwendigen Regulierungsarbeiten an den Schächten und Wasserschiebern erledigt. Die neuen Markierungen werden voraussichtlich Ende September aufgebracht.