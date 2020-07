Spiegel abgebrochen

Langenhagen (ok). Vandalen waren nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in der Flughafenstadt unterwegs haben an der Kastanienallee und an der Feldstraße insgesamt vier Außenspiegel abgeknickt. Insgesamt beträgt der Schaden etwa 900 Euro. An der Kastanienallee waren zwei graue VW Ups und ein weißer MB Vito betroffen, an der Feldstraße ein grauer Hyundai Tucson. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.