Spiegel abgetreten

Kaltenweide. Unbekannte Täter traten im Zeitraum von Donnerstag 12 Uhr, bis Freitag, 9.50 Uhr in der Pfeiffengrasstraße in Kaltenweide den Außenspiegel von einem Smart Forfour ab, der im Tatzeitraum an der Straße abgestellt war. Bisher konnten keine Täterhinweise erlangt werden.