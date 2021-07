Spiegel abgetreten

Langenhagen. Ein Mann auf einem E-Bike trat nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 18.40 Uhr im Vorbeifahren an einemgeparkten Ford Mustang (Farbe orange) den linken Seitenspiegel ab und entfernte sich anschließend unerkannt. Schaden etwa 150 Euro.

Der Geschädigte beobachtete das Geschehen von zu Hause aus am Fenster und beschrieb den Täter wie folgt: etwa 45 Jahre und etwa 1,80 Meter groß, weißes T-Shirt, Bluejeans

und helle Haare (kein Helm getragen). Das mitgeführte E-Bike war halb weiß und halb schwarz und zudem anscheinend sehr hochwertig. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.