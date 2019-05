Spiegel beschädigt

Langenhagen. Ein Fahrzeugführer beschädigte nach Auskunft der Polizei am Sonntag zwischen Mitternacht und 21.15 Uhr in der Wagnerstraße im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des am Fahrbahnrand geparkten VW Beattle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.