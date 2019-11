Spiegel beschädigt

Godshorn. Der 75-jährige Führer eines grauen Opel Vectra parkte diesen nach Auskunft der Polizei während eines Besuches in der Postfiliale Alt-Godshorn am Sonnabend gegen 10.15 Uhr am Straßenrand. Nach der Rückkehr zu seinem Auto stellte er fest, dass der linke Außenspiegel vermutlich durch einen vorbeifahrenden Wagen beschädigt worden war.Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.