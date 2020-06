Spiegel entfernt

Engelbostel. Ein Dieb entfernte nach Auskunft der Polizei zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonnabend, 8.45 Uhr, an zwei Autos am Krummen Kamp, einem VW Golf und einem Citroen, jeweils beide Außenspiegel derart, dass die Spiegel an der Kabellage herabhingen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 350 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.