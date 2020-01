Spiel- und Sportfest

Krähenwinkel. Zum 75-jährigen Jubiläum des Regionssportbundes: Der TSV KK lädt Mitglieder und Freunde zu einem Spiel- und Sportfest ein. Treffpunkt ist am Sonnabend, 20. Juni, ab 14 Uhr die Mehrzweckhalle auf der Sportanlage am Waldsee. Alle Sparten des Vereins bieten aus ihrem Angebot Ideen zum Mitmachen an. Jedermann ist willkommen, einmal seine sportlichen Fähigkeiten zu testen. Auch die klassischen Hallensportarten Badminton, Tischtennis und Turnen/Gymnastik sind dabei. Warum nicht einmal Volleyball im Sand probieren. Fußball einmal anders. Pétanque kennt jeder als Boccia am Strand. Außerdem wird angeboten, das Sportabzeichen zu erwerben. Zum Verweilen auf der Sportanlage wird auch die Versorgung mit Speisen und Getränken beitragen.