Spiele der HSG

Sechsmal am Wochenende gefordert

Langenhagen (ok). Sechs Heimspiele stehen für die Hadballteams der HSG Langenhagen an diesem Wochenende in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule auf dem Programm. Die männliche C-Jugend trifft am Sonnabend, 12. März, in der Regionsliga auf Garbsener SC II. Anwurf: 14.30 Uhr. Um 16.30 Uhr spielt die zweite Vertretung der Herren gegen den TuS Bothfeld in der Regionsliga. Die erste Herren tritt um 18.30 Uhr in der Regionsoberliga gegen den Mellendorfer TV an. Die Mellendorfer sind am Sonntag, 13. März, ab 9.15 Uhr auch der Gegner der männlichen E-Jugend in der Regionsliga. Auch in der Regionsliga spielt die weibliche C ab 13 Uhr gegen den TSV Loccum. Und zum Abschluss des Tages trifft die dritte Vertretungen der Langenhagener Männer ab 15 Uhr in der Regionsliga auf die HSG Schaumburg-Nord III