Spielen und Klönen

Langenhagen. Alle 14 Tage montags findet im Mehr-Generationen-Haus Mütterzentrum Langenhagen an der Konrad- Adenauer- Straße 15d, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ein Offener Nachmittag zum Spielen und Klönen statt. Gleichzeitig findet ab 15 Uhr eine Handysprechstunde statt. Es findet außerdem an jedem dritten Montag eine Sprechstunde der Bürgerstiftung statt. Nächste Termine: 5. und 19. November.