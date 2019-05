Spieler gesucht

Langenhagen (ok). Gesucht werden Spieler der Jahrgänge 2001, 2002 und 2003, denn Sparta Langenhagen meldet eine A-Jugend. Das erste Kennenlern-Training findet am Dienstag, 28. Mai, um 18.30 Uhr bei Sparta Langenhagen an der Emil-Berliner-Straße statt.Rückfragen bitte bei Trainer Steven Franke unter der Telefonnummer (0152) 22 70 33 59.