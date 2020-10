Spielplatz gesperrt

Langenhagen. Zum Schutz der Kinder sperrt die Stadt Langenhagen ab Montag, 2. November, den Zugang zum Spielplatz Weserweg in der Beckerwiese. Grund sind Anlieferungen von Bauteilen für eine private Baustelle in der Beckerwiese. Sie sind für den Zeitraum vom 2. bis 13. November terminiert.

Vor Ort kommt ein Kran zum Einsatz, um die Bauteile von den Lastern entladen zu können. Während dieser Arbeiten muss die Beckerwiese in Höhe der Hausnummer 9 vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Der Fußweg bleibt durchgängig frei.

Um zu verhindern, dass Kinder in den Baustellenbereich geraten, wird in der Beckerwiese der Zugang zum Spielplatz Weserweg für die gesamte Dauer der Arbeiten zu sperren.