Spielzeug

Langenhagen (ok). Auf rund 4.000 Quadratmetern geht der regelmäßig größte Spielzeugmarkt im Raum Hannover am nächsten Sonntag, 12. September, zwischen 11 und 16 Uhr in der Brandboxx in Godshorn über die Bühne. Zur Auswahl stehen Modelleisenbahnen aller Hersteller, Modellautos in allen Größen, Lego, Siku, Playmobil, Holz- und Blechspielzeug, Bausätze, Stofftiere und vieles mehr auf 400 Tischmetern.