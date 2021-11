Spielzeugmarkt

Godshorn (ok). Ein großer Wasserschaden hat die letzten beiden Termine verhindert, jetzt kann der größte regelmäßige Spielzeugmarkt im Raum hannover in der Brandboxx wieder über die Bühne gehen.Termin ist am Sonntag, 28. November, von 11 bis 16 Uhr. Zu sehen und zu kaufen gibt es Modelleisenbahnen aller Hersteller, Modellautos in allen Größen, Lego, Siku, Playmobil, Holz- und Blechspielzeug, Bausätze, Stofftiere und vieles mehr auf rund 4.000 Quadratmetern. Der Eintritt beträgt fünf Euro für ein Alter ab zwölf Jahren. 500 kostenlose Parkplätze sind vorhanden.