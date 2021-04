Spinde aufgebrochen

Langenhagen. Diebe drangen nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag an der Walsroder Straße/Karl-Kellner-Straße in einen Privatstall ein und brachen dort zwei Spinde auf. Insgesamt entwendeten sie zwei Paletten mit Leergut. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.