Spirituosen entwendet

Langenhagen (ok). Diebe stiegen nach Auskunft der Polizeri in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über das Küchenfenster in die Räume eines Restaurants am Söseweg ein. Hier durchsuchten sie vornehmlich den Tresenbereich, wo diverse Flaschen Spirituosen entwendet wurden. In der gleichen Nacht versuchten Langfinger über eine Lichtschachtabdeckung in ein Restaurant an der Walsroder Straße zu kommen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.